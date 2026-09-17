В Медицинском университете Астаны стартовал лидерский интенсив для 320 старост бакалавриата, резидентуры и магистратуры. Планируется, что через сеть студенческих лидеров проект распространится на более чем 11 тысяч обучающихся, передает официальный сайт акимата Астаны.

Встреча прошла при участии руководителя Регионального проектного офиса Национального проекта «Кітап оқитын ұлт» по городу Астане Жаксыбая Буранбаева.

Вместо традиционного формата лекции организаторы использовали интерактивные опросы и цифровые сервисы вовлечения, эффективность которых подтверждена доказательной нейробиологией.

Одним из первых этапов интенсива стал интерактивный опрос «Клиническая анатомия выгорания». С помощью QR-технологий 320 участников в режиме реального времени оценили собственные показатели стресса, качество сна и регулярность чтения.

Результаты опроса стали основой для обсуждения роли чтения в профессиональной подготовке будущих врачей. Участники говорили о том, как литература может способствовать развитию эмпатии, расширению гуманитарного кругозора и формированию клинического мышления, а также помогать в профилактике профессионального выгорания.

Практическая часть интенсива прошла в формате Live-спринта. Присутствующие в зале одновременно распространили ссылку на регистрацию в студенческих чатах своих академических групп. Таким образом, студенты МУА получили прямой доступ к регистрации на официальном портале марафона www.reading-nation.kz.

Шестимесячный марафон пройдет с сентября 2026 года по март 2027 года. Участникам предстоит ознакомиться с рекомендованной литературой и пройти итоговое онлайн-тестирование.

Для победителей предусмотрен денежный призовой фонд: 600 тысяч тенге за первое место, 450 тысяч тенге за второе и 300 тысяч тенге за третье.

Также в университете планируется создать специальное читательское пространство «Зерделі ұлт».

«Мы пришли к студентам-медикам с понятными профессиональными аргументами. 320 старост — это не просто активисты, а 320 лидеров, за каждым из которых стоит студенческая группа. Для будущего врача важно развивать не только профессиональные знания, но и широкое гуманитарное мышление. Чтение помогает работать с эмоциями, развивать эмпатию и видеть ситуацию шире. У Медицинского университета Астаны есть все возможности стать одним из заметных участников Национального проекта», — отметил руководитель Регионального проектного офиса Жаксыбай Буранбаев.