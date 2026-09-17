Новый учебный корпус на 550 мест открыли в одной из школ Астаны

Новый учебный корпус на 550 мест открыли в столичной средней школе №41 в микрорайоне Коктал, передает официальный сайт акимата Астаны.

Школа №41 была построена 56 лет назад. При расчетной вместимости в 460 мест здесь в разные годы обучались от 1 300 до 1 500 детей.

1 сентября этого года в школе открылся новый трехэтажный корпус площадью 7 148 квадратных метров. При этом старое здание полностью отремонтировали. Теперь в нем обучаются учащиеся 1–4 классов, для которых предусмотрены отдельная столовая и собственные образовательные пространства.

«В старом здании этим летом провели капитальный ремонт, все кабинеты соответствуют нормам, приобретена новая мебель. Там остался начальный блок: 1–4 классы обучаются отдельно, у них своя столовая и переход в новый корпус», – рассказала директор школы.

В новом здании проходят занятия для учащихся 5–11 классов. Здесь оборудовали 23 учебных кабинета, в том числе два кабинета информатики, класс робототехники и STEM-лабораторию. В помещениях для учебной практики появились токарные и лазерные станки, 3D-принтер, роботы и квадрокоптер. Для девочек оборудовали кабинеты швейного дела и кулинарии.

Также обновили специализированные кабинеты физики, химии и биологии, создали полноценный медицинский блок.

В учебный процесс внедряются и цифровые технологии. Так, в школе планируют проводить виртуальные исторические экскурсии с использованием 3D-очков в рамках совместного проекта с Национальным музеем «Бозоқ».

В школе 25 педагогов имеют авторские разработки, а более 35% преподавателей имеют квалификационные категории педагогов-экспертов и педагогов-исследователей. Все преподаватели прошли курсы по искусственному интеллекту.

В новой программе развития школы определены три ключевых направления: функциональная грамотность, искусственный интеллект и исследование образовательных дефицитов. Для повышения качества уроков применяется технология Lesson Study – командное планирование, проведение и анализ занятий.

Кроме того, в школе появился новый спортивный зал. Ранее школьная команда по гандболу стала бронзовым призером чемпионата Казахстана.

«Наша главная цель на ближайшие три года – использовать новые возможности для улучшения качества уроков, ведь победители олимпиад и будущие исследователи появляются только в соответствующих условиях», – резюмировала директор школы Асия Сыздыкова.

Отметим, что в рамках поручения Президента РК по модернизации 1 300 школ в Астане на 2025–2027 годы утвержден план обновления 22 организаций образования. Капитальный ремонт уже проведен в девяти школах, еще 13 планируется модернизировать. Кроме того, при семи школах построены дополнительные учебные корпуса для сокращения дефицита ученических мест.