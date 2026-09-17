В столичной библиотеке прошел творческий конкурс для людей с нарушением зрения

В преддверии Международного дня белой трости в специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан Астаны провели познавательно-творческий конкурс среди читателей, передает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие организовано столичной Централизованной библиотечной системой и направлено на поддержку людей с нарушением зрения, развитие их творческих способностей и повышение интереса к чтению. Главной особенностью конкурса стало то, что участники смогли продемонстрировать не только свои знания, но и навыки работы с информацией, полученной с помощью тактильного восприятия. Испытания проходили сразу в нескольких направлениях.

В рамках конкурса участники писали эссе по заданной теме с использованием шрифта Брайля. Свои знания они также показывали в чтении брайлевского текста, где оценивались скорость, правильность и грамотность. Еще одним испытанием стало определение тактильных изображений. Участникам необходимо было с помощью осязания распознать предложенные картинки и определить их содержание.

Такие задания позволили участникам проявить свои интеллектуальные и творческие способности, а также продемонстрировать навыки пространственно-тактильного восприятия.

Кроме того, конкурс стал площадкой для общения и обмена опытом между читателями специализированной библиотеки.

«Я прихожу сюда с 90-х годов. На протяжении 36 лет прочитал много литературы. За это время нашел здесь много друзей. С 60 лет освоил шрифт Брайля. Читаю не много на арабском, в основном нравятся книги казахских и русских классиков. Самая любимая книга «Менің атым Қожа». Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе. Люблю проводить время в библиотеке, посещаю хор, танцы, занимаюсь художественной самодеятельностью»,- говорит читатель Жазит Контаев.

По итогам мероприятия были определены участники, показавшие лучшие результаты. Победители и призеры получили специальные награды.

Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан в Астане была открыта в 1970 году. За более чем 55 лет работы она превратилась не только в место, где можно получить необходимую литературу и информацию, но и в пространство для общения, культурного досуга и реабилитации людей с инвалидностью и членов их семей. Библиотека оснащена тифлокомпьютерами и имеет доступ к интернету, всем этим читатели могут пользоваться бесплатно.

Книжный фонд учреждения включает литературу, напечатанную плоским шрифтом, издания, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, аудиокниги и периодические издания. Всего фонд насчитывает более 20 тысяч экземпляров, среди которых 3 тысячи со шрифтом по Брайля, 9 тысяч аудиокниг, а число читателей составляет около 2300 человек.

Подобные мероприятия помогают людям с нарушением зрения раскрывать свои способности, получать новые знания и чувствовать себя полноценными участниками культурной и общественной жизни столицы, отмечают организаторы.