Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане

С 1 по 3 октября на площадке AI & Digital Bridge 2026 в Астане будет проходить международный фестиваль фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, — Astana AI Film Festival (AAIFF 2026), передает официальный сайт столичного акимата.

Конкурс получил 8 067 заявок из 125 стран мира, при этом Казахстан занял второе место по количеству представленных работ.

AAIFF 2026 пройдет в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане и станет частью AI & Digital Bridge 2026 — одного из ключевых событий AI MONTH. В течение трех дней в столице соберутся финалисты конкурса, представители международного жюри, технологической и креативной индустрий, а конкурсные фильмы будут представлены зрителям на большом экране.

Финансовую и технологическую поддержку фестивалю оказывают представители международной IT- и венчурной индустрии. В частности, инвестиционный капитал в размере одного миллиона долларов для поддержки наиболее перспективных команд предоставил Баладжи Сринивасан — бывший технический директор Coinbase, экс-генеральный партнер венчурного фонда a16z и основатель The Network School.

Технологическим партнером фестиваля выступает BytePlus — B2B-направление корпорации ByteDance, известной своими технологическими продуктами TikTok и CapCut, а также разработками в области генеративного искусственного интеллекта.

Общий призовой и инвестиционный фонд фестиваля составляет 2 миллиона долларов. Из них один миллион долларов предусмотрен для победителей конкурсной программы, еще один миллион направят на инвестиционную поддержку сильнейших AI-команд.

По данным организаторов Алмаса Жали и Айзатуллы Хуссейна, заявки на участие поступили из 125 стран. В десятку лидеров вошли США, Казахстан, Индия, Китай, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Япония, Бразилия и Франция.

Казахстанские авторы подали 829 заявок, показав второй результат среди всех стран. В конкурсе принимают участие как начинающие создатели, так и авторы AI-контента с крупной международной аудиторией.

«8 067 заявок из 125 стран показывают, что AI-кино перестало быть экспериментом и стало индустрией со своими авторами и командами. У этой индустрии пока нет сложившейся инфраструктуры, и мы хотим строить ее в Казахстане. Поэтому помимо призового фонда есть инвестиционный капитал: команды регистрируют юрлицо здесь, становятся резидентами Astana Hub и продолжают производство из Казахстана. Так вокруг фестиваля выстраивается экосистема AI-производства», — отметил основатель и председатель совета AAIFF Алмас Жали.

Тема основной программы — The Future Worth Living In («Будущее, в котором стоит жить»). Ее призовой фонд составляет 750 тысяч долларов: обладатель Гран-при получит 450 тысяч долларов, авторы фильмов, занявших второе и третье места, — 200 тысяч долларов и 100 тысяч долларов соответственно.

Еще 250 тысяч долларов предусмотрено для открытой секции. Пять победителей получат по 50 тысяч долларов в категориях «Лучший персонаж», «Лучшая режиссура», «Лучший визуальный язык», «Лучшая история» и «Лучшая концепция».

Участники представили короткометражные фильмы продолжительностью от трех минут. Одним из основных условий стал формат full AI: искусственный интеллект должен быть ключевой частью процесса создания произведения. Все поступившие работы проходят обязательную проверку на плагиат.

Отдельное направление фестиваля связано с дальнейшей поддержкой перспективных команд. Получателей инвестиций будут определять с учетом качества представленных работ, уровня их реализации и потенциала в сфере AI-производства. Отобранные команды зарегистрируют юридические лица в Казахстане и станут участниками Astana Hub.

В рамках технологического партнерства с BytePlus 25 финалистов также получат годовую подписку на платформу генерации контента DRAMAGIC с пакетом 60 тыс. кредитов.

В состав международного жюри войдут бывший генеральный директор ЮНЕСКО и экс-министр культуры Франции Одри Азуле, декан Института исследований искусственного интеллекта China Film Group Ма Пин, заместитель декана факультета анимации Пекинской киноакадемии Ван Хао, Баладжи Сринивасан, а также представитель BytePlus.

Показы конкурсных работ начнутся 1 октября в кинотеатре Chaplin в Астане.

Посетить их можно бесплатно по предварительно полученному билету. Фестиваль также станет частью Creative Bridge — направления AI & Digital Bridge 2026, посвященного влиянию искусственного интеллекта на кино, музыку, визуальное искусство, медиа, моду и сторителлинг.

Итоги международного конкурса и имена победителей объявят 3 октября на площадке AI & Digital Bridge 2026 в Астане.