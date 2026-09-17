«Все трое продолжают мой трудовой путь»: отец из Астаны работает с сыновьями в одной сфере

Сегодня трудовой путь Темирхана Пиримбета, который ежедневно вносит свой вклад в чистоту и благоустройство Астаны, продолжают трое его сыновей. Отец, работающий водителем спецтехники в компании «Астана Тазалық», приучает детей к честному труду и делится с ними своим опытом. То, что сразу несколько членов одной семьи трудятся в коммунальной сфере, наглядно показывает преемственность поколений, передает официальный сайт акимата столицы.

Темирхан Пиримбет отправляется на работу к 6 часам утра. Сначала он прибывает на базу предприятия. Здесь безопасность труда и ответственность начинаются с обязательной проверки здоровья сотрудников.

Темирхан управляет автомобилем Mercedes-Benz Unimog 400. По его словам, эта машина является одной из самых универсальных единиц техники, выполняющей сразу несколько задач по очистке города.

«Mercedes-Benz Unimog 400, на котором я работаю — очень удобная и универсальная техника. Ее особенность в том, что в зависимости от времени года она адаптируется под разные виды работ. Летом мы используем ее для полива улиц, очистки дорог и общественных территорий. А с приходом зимы эта же машина задействуется на снегоуборочных работах. Поэтому данная техника занимает особое место в обеспечении чистоты столицы», — рассказывает Темирхан.

Ежедневный рабочий маршрут определяется в зависимости от полученного задания. Сначала Темирхан Пиримбет заправляется водой на водонасосной станции по улице Шарбакты, а затем направляется на улицы в районе Сарайшык. Там производится очистка улиц и мойка дорожного покрытия.

«У каждого сезона свои трудности и свои особенности. Работа не прекращается ни в летний зной, ни в зимнюю стужу. Особенно непростая в Астане зима. Работа на технике на открытом воздухе в морозные дни имеет свои сложности. В холодный зимний период для рабочих создаются особые условия — нас обеспечивают горячим питанием. Это забота о человеке труда, и такая поддержка придает работникам сил», — отмечает Темирхан Пиримбет.

Сегодня трое его сыновей продолжают путь своего отца. Перенятый у него опыт и ответственное отношение к труду они сделали своими главными жизненными ориентирами.

«У меня трое сыновей, и все трое идут по моим стопам. Конечно, как для отца, для меня это огромная гордость. Дети всегда советуются со мной. Иногда, если с техникой возникают какие-то проблемы или неполадки, они звонят и спрашивают мое мнение. Я делюсь опытом, подсказываю и направляю их по мере сил.

Но обязанности отца не ограничиваются лишь советами по работе. Каждый вечер, когда мы собираемся за семейным дастарханом, я интересуюсь, как прошли их смены. Стараюсь выслушать, с какими трудностями или вопросами они столкнулись, ведь человеку труда нужны и поддержка, и мудрое слово. Я всегда говорю своим сыновьям, чтобы они трудились честно и относились к своему делу с полной ответственностью», — делится он.

Для человека труда чистота города — это не просто служебная обязанность, а гражданский долг.

«В нашем народе говорят: «Чистота — основа здоровья, а здоровье — основа богатства». Это очень верные слова. Прежде чем требовать чистоты от кого-то другого, мы должны начать с себя. Чистая среда — это показатель и здоровья, и культуры. За годы работы я отчетливо понял одну вещь: сплоченный труд всегда приносит плоды. Если каждый человек будет с заботой относиться к своему двору, своей улице и своему городу, мы добьемся больших результатов. Мы ежедневно трудимся ради чистоты Астаны. И если жители города будут проявлять ответственность к порядку и ценить наш труд, это станет нашим общим вкладом в процветание столицы», — говорит Темирхан Пиримбет.

День труда — это праздник, который отдает дань уважения усердию таких преданных своему делу людей. Семья Темирхана Пиримбета, который начинает свой рабочий день в шесть часов утра и при любых погодных условиях трудится ради чистоты столичных улиц, — яркий пример преемственности профессии из поколения в поколение.