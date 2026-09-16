В столичной школе №115 запущен новый проект, сочетающий культуру чтения книг с возможностями искусственного интеллекта, передает официальный сайт акимата Астаны.

В рамках проекта «Читающая нация» в школе №115 реализуется авторский проект «BookTalk AI», направленный на повышение интереса учащихся к чтению.

Особенность проекта заключается в совмещении традиционного детского чтения с современными технологиями.

В рамках проекта школьникам помогает персонаж с искусственным интеллектом по имени Кітапбек. Он читает детям выбранные ими книги, позволяя обсуждать содержание произведения, делиться мыслями о персонажах и искать ответы на вопросы.

«BookTalk AI» проводится каждый четверг. В ходе занятий учащиеся не только знакомятся с художественным произведением, но и анализируют его содержание, выражают свое отношение к поступкам героев, определяют основную идею произведения и учатся свободно излагать свои мысли.

Искусственный интеллект используется в проекте не как инструмент для выдачи готовых ответов, а как познавательный помощник, стимулирующий ученика думать, задавать вопросы, искать информацию и высказывать свое мнение.

Главная цель проекта для коллектива школы — не замена чтения технологиями, а, наоборот, эффективное использование ИИ как инструмента, повышающего интерес ученика к книге. За счет этого приоритет отдается развитию читательской и функциональной грамотности детей, а также их критического и креативного мышления.