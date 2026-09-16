В школах Астаны открылись уголки чтения для родителей

В рамках проекта «Читающая нация» в школе-лицее №70 имени Темирбека Жургенова в Астане открылись уголки чтения для родителей, передает официальный сайт акимата столицы.

Книжные уголки расположены в удобных местах, в основном там, где родители обычно сидят в ожидании детей, приходя забрать их со школы.

Теперь родители могут посвятить время ожидания ребенка чтению книг, а не просмотру смартфона. На книжных полках можно найти литературу, посвященную детской психологии, воспитанию, взаимоотношениям между родителями и детьми, а также семейным ценностям.

С помощью данного проекта коллектив школы стремится не только стимулировать родителей к чтению, но и обратить внимание на важность демонстрации личного примера детям. Потому что читающий родитель — это один из лучших примеров для ребенка.