В Астане пройдет креативная ярмарка Атырауской области

В Астане 19–20 сентября пройдет ярмарка представителей креативной индустрии Атырауской области. Мероприятие организуется в рамках проекта Creative Aimaq Фонда развития креативных индустрий, передает официальный сайт акимата столицы.

Ярмарка развернется на площадке Qazaq Creative Hub, где будут презентованы творческие проекты и авторские произведения региона.

В ходе мероприятия посетители смогут ознакомиться с изделиями национального ремесла, образцами современного дизайна, авторскими работами, ювелирными изделиями и модными коллекциями атырауских дизайнеров. Также будут представлены новые проекты в сфере креативной индустрии.

Участники ярмарки смогут приобрести понравившуюся продукцию, напрямую познакомиться с авторами и получить информацию о творческих проектах.

Кроме того, 18 сентября артисты Атырауской области представят в Астане концертную программу под открытым небом. Вечер живой музыки начнется на левом берегу у моста «Атырау» в 19:00.

Места проведения мероприятий:

18 сентября, 19:00 — Левый берег у моста «Атырау»;

19–20 сентября — Qazaq Creative Hub, ул. Жошы хана, 16/2.

В ходе мероприятий будут презентованы креативная индустрия, национальное искусство и культура Атырауской области.