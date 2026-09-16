В аэропорту Астаны торжественно встретили сборную Казахстана по бочча, которая представляла страну на международном турнире Pilsen 2026 World Boccia Challenger в Чехии. Вместе с ними домой вернулась столичная боччистка Итиана Шингисханова, завоевавшая золотую медаль, передает официальный сайт столичного акимата.

Спортсменов встретили с цветами и аплодисментами. Поздравить членов сборной и столичную медалистку приехали родные, друзья, болельщики и представители спортивного сообщества.

Напомним, в международном турнире по бочча приняли участие 78 параатлетов из 23 стран мира. Казахстан представляли четыре спортсмена.

Итиана Шингисханова одержала три победы на групповом этапе, после чего в полуфинале обыграла представительницу Греции Элисавет Иосифиду со счётом 8:1.

В финальном матче столичная спортсменка встретилась с представительницей Израиля Орел Якоов и одержала победу со счётом 10:1, завоевав золотую медаль.

Кроме того, сборная Казахстана стала бронзовым призёром командных соревнований. В матче за третье место казахстанские спортсмены обыграли сборную Канады со счётом 24:3.

Говоря о подготовке к турниру, Итиана отметила, что результат стал итогом многолетней работы и опыта, полученного на предыдущих международных соревнованиях.

«Когда берёшь волю в кулак и действуешь несмотря ни на что, наступают удовлетворение и понимание, что всё возможно. Для нас это был лучший международный старт за всё время. Мы доказали, что растём и будем достигать новых вершин», — добавила столичная спортсменка.