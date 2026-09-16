В Астане пенсионеры и молодежь померились силами в настольном теннисе

В районе Байконыр города Астаны в рамках месячника пожилых людей прошла познавательная встреча, объединившая старшее поколение и молодежь через спорт, передает официальный сайт акимата столицы.

В Центре активного долголетия района Байконыр был организован товарищеский турнир по настольному теннису «Единство. Дружба. Спорт!» между пенсионерами и волонтерами молодежного ресурсного центра «Астана жастары».

Мероприятие открыл директор Центра активного долголетия Серик Карабатыров, который выразил свои добрые пожелания участникам и пожелал им успешной игры.

«Такие встречи имеют большое значение. Спорт не только укрепляет здоровье, но и является средой, которая сближает людей и укрепляет дружбу. С помощью сегодняшней встречи мы стремимся укрепить взаимоотношения между молодежью и представителями старшего поколения, продолжив преемственность поколений. Кружок настольного тенниса в районе Байконыр регулярно посещают около 80 пенсионеров. В центре созданы все условия для занятий спортом», – рассказал директор центра Серик Жолаушыулы.

В ходе товарищеской встречи участники померились силами в настольном теннисе и продемонстрировали свое спортивное мастерство. Всего в турнире приняли участие 8 пар, показав захватывающую игру. Особая подвижность пенсионеров и их интерес к спорту стали примером для молодежи.

В завершение вечера всем участникам турнира были вручены благодарственные письма и памятные подарки.