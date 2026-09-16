Воинские сборы и специальные учения прошли в Астане

В столице провели масштабные воинские сборы и тактико-специальные учения с бригадой территориальной обороны Астаны (войсковой частью 99255), передает официальный сайт городского акимата.

Учения проходили с 7 по 16 сентября.

Мероприятия были направлены на повышение боевой и мобилизационной готовности, совершенствование знаний и навыков, а также закрепление практического опыта военнообязанных при выполнении задач территориальной обороны.

Мероприятия проходили на территории Вячеславского водохранилища в селе Арнасай Аршалинского района Акмолинской области.

К учениям и сборам привлекалось общее количество приписного состава — 102 военнообязанных. Взаимодействие и межведомственная координация обеспечивались при участии следующих структур:

1. Управление мобилизационной подготовки акимата г. Астана;

2. Департамент полиции;

3. Департамент по чрезвычайным ситуациям;

4. Управление здравоохранения г. Астана;

5. Управление внутренней политики г. Астана;

6. Национальная гвардия.

Кульминацией учений стал третий этап, прошедший 15 сентября. В ходе этой активной фазы участники успешно отработали ключевые вопросы охраны и обороны важных объектов инфраструктуры, продемонстрировав слаженность действий, высокий уровень подготовки и профессионализма при решении поставленных задач.