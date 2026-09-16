Спектакль о борьбе с наркозависимостью показывают в столичном театре

В рамках Комплексного плана по противодействию наркопреступности и профилактике наркомании «Астана – город без наркотиков» в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького проводят показы документальной драмы «Независимые». Спектакль посвящен проблеме наркозависимости и ее социальным последствиям, передает официальный сайт столичного акимата.

Постановка режиссера Олега Федоренко рассказывает шесть историй людей, столкнувшихся с зависимостью и пытающихся вернуться к нормальной жизни. В центре внимания - не сама тема употребления наркотиков, а обстоятельства, которые могут привести человека к зависимости: одиночество, нехватка поддержки, семейные проблемы, влияние окружения и стремление подростков соответствовать социальной среде.

Спектакль поставлен в жанре вербатим. В его основу легли реальные истории людей и материалы из открытых источников. Актеры стремились максимально достоверно передать переживания героев, чтобы разговор о зависимости не превращался в назидательную лекцию.

Создатели спектакля предлагают смотреть на наркозависимость шире - как на социальную проблему, которая затрагивает не только самого человека, но и его семью и окружение. По словам актрисы Эльмиры Фатыховой, подростки могут оказаться в зависимости не только из-за личной уязвимости, но и из-за недостатка поддержки и желания быть принятыми сверстниками.

Актриса Оксана Бойко отмечает, что живые истории способны сильнее воздействовать на молодежь, чем сухая статистика.

«Лекции и статистика часто остаются сухими фактами. А живые истории - это то, что способно тронуть душу и заставить задуматься», - говорит она.

В спектакле нет сцен употребления наркотиков. Авторы сосредоточились на судьбах людей, которые пытаются изменить свою жизнь и справиться с последствиями зависимости. Несмотря на тяжелую тему, постановка говорит и о возможности возвращения к полноценной жизни.

Спектакль рассчитан на зрителей старше 14 лет.