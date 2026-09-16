Полиция Астаны проводит профилактические встречи и лекции среди студентов колледжей

В рамках реализации концепции «Закон и порядок» полиция Астаны усиливает профилактическую работу с учащимися колледжей. Встречами планируется охватить все средне-специальные учебные заведения города, передает официальный сайт столичного акимата.

Первые встречи прошли в Колледже Казахского университета технологий и бизнеса имени К. Кулажанова и Профессионально-техническом колледже города Астаны. Особое внимание уделено первокурсникам различных специальностей, значительная часть которых приехала на обучение из других регионов страны.

Полицейские совместно с прокуратурой столицы рассказали учащимся о рисках, связанных с наркотиками, последствиях противоправного поведения и предусмотренной законом ответственности за наркоправонарушения. Студентам также показали тематические профилактические видеоролики.

Отдельный тренинг для учащихся провели члены Совета по профилактике наркоправонарушений. В ходе встречи молодые люди обсудили, как противостоять негативному влиянию, распознавать потенциально опасные ситуации, правильно реагировать на различные угрозы и соблюдать нормы правопорядка.

Профилактическая работа будет продолжена во всех колледжах столицы. Главная задача - своевременно предупредить правонарушения, повысить правовую грамотность молодежи и помочь учащимся сделать осознанный выбор в пользу безопасного и законопослушного поведения.

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