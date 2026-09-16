Департамент полиции Астаны провел городской конкурс «Парасатты полицей» среди своих сотрудников. В этот день привычная рабочая атмосфера сменилась сценой, творчеством и хорошим настроением, передает официальный сайт столичного акимата.

За звание лучших боролись 9 команд районных подразделений полиции.

Конкурс призван популяризировать государственный язык среди сотрудников полиции, повысить его статус и создать условия для его активного использования в повседневной и служебной жизни. Важное место занимает и развитие культуры речи — умение говорить грамотно, выразительно и уважительно.

Участники представили свои творческие способности, артистизм и смекалку, выполняли конкурсные задания, связанные с профессиональной терминологией и использованием государственного языка. Каждый коллектив постарался показать свою индивидуальность и удивить зрителей.

Вместе с конкурсными заданиями в зале царила по-настоящему праздничная атмосфера. Сотрудники поддерживали друг друга, болели за свои команды. Для многих это стало возможностью раскрыть таланты, которые в обычные служебные будни остаются незаметными.

Награды победителям и призерам вручил начальник Департамента полиции Астаны Марат Тулебаев, отметив их активность, творческий подход и вклад в популяризацию государственного языка.

По итогам конкурса главный приз — Гран-при — завоевала команда УП района Нура. Первое место заняла команда Полка патрульной полиции, второе место — команда УП района Сарайшык, третье место — команда УП района Сарыарка. Также другим участникам были вручены специальные номинации за индивидуальность, творческий подход, артистизм и активное участие в конкурсе.

«Парасатты полицей» — это не только конкурс, но и способ объединить коллектив вокруг общих ценностей: уважения к государственному языку, любви к Родине, патриотизма, ответственности и верности служебному долгу.