Более 600 тонн продукции доставят на ярмарку в Астану Кызылординская и Атырауская области

В Астане 19 сентября стартуют ярмарки сельскохозяйственной продукции с участием товаропроизводителей из регионов страны. Они будут проходить еженедельно, каждую субботу и воскресенье до 1 ноября, передает официальный сайт столичного акимата.

В эти выходные 19 и 20 сентября в столице состоится первая сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Кызылординской и Атырауской областей.

Они предложат разнообразие мясной, рыбной, молочной и бакалейной продукции напрямую от фермеров, что способствует как повышению доступности продовольствия, так и поддержке отечественного производителя.

В частности, сельхозтоваропроизводители Кызылординской и Атырауской областей привезут в Астану более 600 тонн продукции, в том числе 260 тонн бахчевой продукции, 220 тонн риса, 65 тонн рыбы, 40 тонн мяса и мясопродуктов и более 20 тонн прочих продуктов питания.

Ярмарка будет проходить на территории парковки ипподрома «Казанат», по адресу шоссе Каркаралы 1.

Также для удобства и комфортного доступа жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок к месту их проведения будут курсировать автобусные маршруты № 18, 37 и 303.

Сельскохозяйственная ярмарка будет работать с 9.00 до 18.00 часов.