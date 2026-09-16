В рамках Недели семьи в столичном районе Сарайшык состоялись спортивные семейные соревнования в формате «Весёлых стартов», передает официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие объединило учащихся 4-х классов школы №73 и их родителей.

В соревнованиях приняли участие 14 семей, которые состязались в различных спортивных эстафетах и командных заданиях. Поддержать участников пришли около 100 зрителей — учащиеся, родители и представители школьного сообщества.

Особое внимание в рамках мероприятия сотрудники Департамента полиции города уделили профилактической работе с родителями. Полицейские провели разъяснительные беседы по вопросам предупреждения наркоправонарушений среди несовершеннолетних, а также рассказали о рисках, с которыми дети могут столкнуться в интернете и повседневной жизни.

Родителям напомнили о важности внимательного отношения к интересам и окружению детей, открытого общения с ними и своевременного реагирования на тревожные изменения в поведении. Отдельно была подчеркнута роль семьи в формировании у ребёнка правильных жизненных ориентиров, ответственного отношения к своему здоровью и способности противостоять негативному влиянию.

«Профилактика начинается прежде всего в семье. Важно не только контролировать ребёнка, но и быть в постоянном диалоге с ним, знать его интересы и круг общения. Своевременное внимание со стороны родителей помогает предупредить многие риски», — отметили сотрудники полиции.

Проведение семейных спортивных соревнований позволило совместить укрепление семейных ценностей, популяризацию активного образа жизни и профилактическую работу с детьми и родителями.

Департамент полиции города Астаны продолжает системную профилактическую работу с детьми, родителями и педагогами, уделяя особое внимание предупреждению наркоправонарушений и формированию безопасной среды для подрастающего поколения.