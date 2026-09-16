В рамках государственного визита Президента Казахстана в Республику Корея впервые между акиматом Астаны и Больницей Сеульского национального университета (SNUH) подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

Документ подписал заместитель акима города Астаны Ерик Мейрхан.

Рамочное соглашение устанавливает общие принципы и условия взаимодействия Сторон и направлено на развитие сотрудничества в области клинической медицины, образования и научных исследований, а также на укрепление международного сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской науки.

Стороны договорились рассмотреть возможность сотрудничества по следующим направлениям:

обмен медицинскими специалистами и работниками сферы здравоохранения;

проведение совместных научных и клинических исследований;

профессиональная подготовка и повышение квалификации работников сферы здравоохранения;

другие представляющие взаимный интерес направления сотрудничества, согласованные сторонами.

Подписание соглашения станет основой для дальнейшего обмена опытом и развития международного сотрудничества между медицинскими организациями Астаны и одним из ведущих медицинских учреждений Республики Корея.