Международный туристический форум «САЯХАТ 2026» пройдет в Астане

С 17 по 19 сентября в Астане будет проходить Kazakhstan Travel Forum «САЯХАТ 2026». Мероприятие объединит на своей площадке представителей государственных органов, туристического бизнеса, авиакомпаний, гостиничной сферы и международных партнеров, которые обсудят тему «Туризм без риска», передает официальный сайт столичного акимата.

17 сентября для участников состоится ознакомительная программа по туристической инфраструктуре столицы, включающая обзорную экскурсию по Астане и инфотур по гостиничным объектам.

Главный деловой день пройдет 18 сентября в Международном выставочном центре EXPO. В программе - панельные дискуссии и экспертные сессии, B2B-встречи, презентации туристических продуктов, международная выставочная экспозиция и подписание соглашений.

19 сентября форум продолжится в Центральном парке Астаны городским праздником под концепцией «Туризм - дело каждого».

Для жителей и гостей столицы запланированы городской забег, гастрономический фестиваль, спортивные и семейные активности, а также культурная программа.

Организаторами форума выступили Корпоративный фонд «Туристік Қамқор» и Министерство туризма и спорта РК при поддержке акимата города Астаны.