11-летняя особенная школьница из Астаны прочитала сотни книг

Ученица с особыми образовательными потребностями из школы-лицея № 53 имени Бауыржана Момышулы города Астаны Амаль Сафиуллина сделала чтение книг своим любимым делом. На сегодняшний день 11-летняя школьница прочитала уже 280 книг, демонстрируя высокую целеустремленность и интерес к знаниям, передает официальный сайт акимата столицы.

Первые шаги в мир книг девочка сделала благодаря труду и заботе своей любимой бабушки, которая с ранних лет читала внучке сказки и вместе с ней обсуждала сюжет каждого произведения. Таким образом, семейная традиция чтения переросла в постоянную привычку Амаль: сегодня она уже самостоятельно выбирает литературу и читает с большим интересом.

Школьница предпочитает научно-познавательные, энциклопедические, развивающие издания и художественную литературу.

Из каждой книги она стремится почерпнуть новую информацию, пополняя свои знания об окружающем мире. 280 прочитанных книг — это результат её постоянного труда, поиска и искренней любви к чтению.

«Читающая нация не формируется за один день. Она начинается с родителя, который протянул ребенку книгу, с бабушки, привившей внукам ценность чтения, с учителя, который смог мотивировать, и с ребенка, который подружился с книгой», — отмечает бабушка Амаль.