Столичный диспетчер рассказала о 19-летнем опыте работы в сфере общественного транспорта

В Астане создаются все условия для комфортной жизни и отдыха горожан. За развитием инфраструктуры, обеспечением систем жизнедеятельности и другими технологичными механизмами стоит большой труд профессионалов, который не всегда виден окружающим. Одним из таких специалистов является старший диспетчер ТОО «Казан Экспресс» Юлия Горб, которая посвятила сфере общественного транспорта 19 лет. Накануне Дня труда она рассказала о тонкостях работы городского транспорта, передает официальный сайт акимата Астаны.

Ее трудовой путь в транспортной отрасли начался в 2007 году. В то время кондукторы еще вручную принимали наличную оплату за проезд, а привычных сегодня цифровых сервисов не существовало. Обладая дипломом по специальности «учет и аудит» Esil University, Юлия со временем нашла свое призвание в диспетчерской службе. Сегодня она работает старшим диспетчером в ТОО «Казан Экспресс», координируя работу городского транспорта.

«Работа очень интересная», - отмечает Юлия.

Главная ее задача - сделать так, чтобы автобусы вовремя выходили на линию, а водители перевозили пассажиров в спокойной обстановке с соблюдением расписания. Всю эту работу сотрудники диспетчерской службы отслеживают в режиме реального времени через систему Avtobys. Однако идеальные графики удается выдерживать не всегда. Особенно напряженными для диспетчерской службы становятся дни непогоды.

«В такие дни обстановка очень напряженная, водителям сложнее выполнять рейсы, так как они ответственны за безопасность каждого пассажира. В свою очередь диспетчерская служба отслеживает и регулирует графики и интервалы движения, чтобы жители беспрепятственно могли добраться до своего пункта назначения», - говорит Юлия.

Секретом успешного преодоления любых трудностей она считает командную работу и сплоченный коллектив. В преддверии Дня труда у опытного специалиста есть особое напутствие для молодежи и новых сотрудников: быть целеустремленными и никогда не сдаваться при малейших неприятностях. Именно из такого ежедневного труда и преданности своему делу складывается надежная транспортная артерия всей столицы.