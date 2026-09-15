«Внимание, пешеход!»: столичным школьникам разъясняют правила поведения на дороге

С 14 по 16 сентября в столице проходит профилактическая акция «Внимание, пешеход!», направленная на повышение безопасности дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, передает официальный сайт акимата Астаны.

Акция организована Департаментом полиции Астаны совместно с Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и Управлением образования города.

В рамках этой работы в образовательных учреждениях проводятся профилактические лекции и разъяснительные беседы. Учащимся напоминают о правилах безопасного поведения на дороге и необходимости соблюдения мер предосторожности при переходе проезжей части.

Кроме того, пешеходам предоставляют информационные брошюры с основными правилами безопасного перехода дороги.

Сотрудники полиции призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и уважительно относиться друг к другу.