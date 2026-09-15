«Закон и порядок»: столичный театр представил постановку о зависимостях

В рамках идеологемы «Закон и порядок» в столичном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова представили драматургическую постановку «Тәуелді», передает официальный сайт акимата Астаны.

Спектакль поднимает острую социально-психологическую проблему зависимости — лудомании, игромании и наркомании. Через истории героев, оказавшихся в едином терапевтическом пространстве, постановка заставляет задуматься о цене зависимости и ответственности за собственный выбор.

Показ состоялся в рамках реализации идеологии «Закон и порядок». Поскольку профилактика правонарушений начинается не только с закона, но и с формирования осознанного и ответственного отношения к себе и своему окружению.

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