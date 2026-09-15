«Читающая нация»: число участников марафона в Казахстане достигло одного миллиона

На официальном сайте республиканского читательского марафона «Читающая нация» зарегистрировался миллионный участник. Таким образом, 1 000 000 человек со всех регионов Казахстана сделали выбор в пользу книг, знаний и саморазвития, передает официальный сайт акимата столицы.

В числе участников — школьники и студенты, учителя и родители, библиотекари, государственные служащие, представители самых разных профессий и целые семьи.

За этой цифрой стоит не просто количество регистраций. За ней — миллион человек, которые открыли для себя этот марафон и сделали шаг навстречу чтению.