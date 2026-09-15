Права и обязанности школьникам Астаны разъясняют с помощью игр и квестов

В физико-математической школе-лицее №73 города Астаны усилена работа клуба «Будущих прокуроров имени Отегена Сеитова», направленного на укрепление принципа «Закон и порядок». Главная цель клуба — повышение правовой грамотности учащихся, разъяснение их прав и обязанностей, формирование навыков безопасного поведения и воспитание уважения к требованиям закона, передает официальный сайт акимата столицы.

В план на первую четверть 2026-2027 учебного года включены правовые и просветительские мероприятия, адаптированные под возрастные особенности учащихся 1–6 классов. Встречи проводятся в форматах игр, квестов, видеороликов, ситуационных задач и цифровых викторин. Это позволяет школьникам осваивать правовые знания, связывая их с ситуациями из повседневной жизни.

Для учеников начальных классов организуются познавательные мероприятия на темы «Мои права и обязанности», «Путешествие в мир права», «Право или обязанность?». Школьники учатся разграничивать свои права и обязанности, соблюдать правила безопасности и принимать правильные решения в различных ситуациях.

Для учащихся 5–6 классов запланировано проведение правовых квестов и интерактивных викторин. В частности, в квесте «Секретное дело: расследование маленьких прокуроров» дети анализируют улики и выполняют логические задания, а в викторине «Знай право — умей себя защитить!» охватываются вопросы прав ребенка, ответственности, безопасности в интернете и профилактики правонарушений.

Усиление работы клуба «Будущих прокуроров» направлено на формирование правовой культуры учащихся, уважение к закону и повышение чувства ответственности. Кроме того, данная инициатива позволяет повысить интерес подростков к правоохранительной сфере и систематически продвигать принцип «Закон и порядок» в школьной среде.

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