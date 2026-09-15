«Таза Қазақстан»: в Астане на территориях предприятий прошла экоакция
В Астане с участием предприятий в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» прошли работы по озеленению и благоустройству территорий. В ходе мероприятия было высажено 125 деревьев, передает официальный сайт акимата столицы.
В экологической инициативе приняли участие коллективы компаний «Гидрокс» и «KAZTENT SERVICE», расположенных в Индустриальном парке № 1. Сотрудники предприятий активно участвовали в работах по благоустройству и озеленению территорий, внося вклад в улучшение окружающей среды.
Компания «KAZTENT SERVICE» реализует в столице проект по строительству производственного комплекса по выпуску каркасно-тентовых изделий. Планируемая производственная мощность предприятия составляет 60 тыс. квадратных метров тентовой продукции в год.
«Гидрокс» реализует проект по строительству завода по производству жидкой каустической соды. Производственная мощность предприятия составляет 14,4 тыс. тонн продукции в год.
Подобные мероприятия в рамках акции «Таза Қазақстан» направлены на вовлечение предприятий в озеленение и благоустройство города, повышение экологической ответственности и формирование благоприятной и чистой городской среды.
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