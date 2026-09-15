«Таза Қазақстан»: в Астане на территориях предприятий прошла экоакция

В Астане с участием предприятий в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» прошли работы по озеленению и благоустройству территорий. В ходе мероприятия было высажено 125 деревьев, передает официальный сайт акимата столицы.

В экологической инициативе приняли участие коллективы компаний «Гидрокс» и «KAZTENT SERVICE», расположенных в Индустриальном парке № 1. Сотрудники предприятий активно участвовали в работах по благоустройству и озеленению территорий, внося вклад в улучшение окружающей среды.

Компания «KAZTENT SERVICE» реализует в столице проект по строительству производственного комплекса по выпуску каркасно-тентовых изделий. Планируемая производственная мощность предприятия составляет 60 тыс. квадратных метров тентовой продукции в год.

«Гидрокс» реализует проект по строительству завода по производству жидкой каустической соды. Производственная мощность предприятия составляет 14,4 тыс. тонн продукции в год.

Подобные мероприятия в рамках акции «Таза Қазақстан» направлены на вовлечение предприятий в озеленение и благоустройство города, повышение экологической ответственности и формирование благоприятной и чистой городской среды.

#ТазаҚазақстан #экология #TazaChallenge @TazaQazaqstan