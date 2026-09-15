Экоакция прошла в паралимпийском центре и на ледовой арене «Тарлан» в Астане

В Астане в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» прошла экоакция на территории Паралимпийского тренировочного центра и ледовой арены «Тарлан», передает официальный сайт акимата столицы.

Данные спортивные объекты относятся к числу социально значимых учреждений. Здесь ежедневно создаются необходимые условия для занятий физической культурой и спортом, прохождения реабилитации и поддержания активного образа жизни гражданами с особыми потребностями.

В ходе экоакции сотрудники общественного фонда «Паралимпийский тренировочный центр» провели работы по уборке и благоустройству территории. Прилегающие к спортивным объектам участки очистили от мусора, а территорию привели в надлежащий порядок.

Подобные экологические мероприятия направлены на формирование культуры ответственного отношения к окружающей среде, поддержание чистоты и порядка в общественных местах, а также благоустройство города.

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