Ученые и опытные педагоги: научный совет создан в школе «Дарын» в Астане

В специализированной школе № 82 «Дарын» города Астаны создан научный совет, направленный на развитие исследовательских способностей учащихся, передает официальный сайт акимата столицы.

Основная цель нового совета — формирование в школе постоянной научно-исследовательской среды, повышение научного потенциала педагогов и учащихся, а также создание условий для вывода качественных научных проектов на республиканский и международный уровни.

В состав Научного совета вошли руководство школы, ученый секретарь, профессора и доценты высших учебных заведений, доктора PhD, специалисты научно-исследовательских организаций, независимые эксперты, педагоги-мастера и опытные преподаватели по профильным направлениям. Председателем совета назначена руководитель школы Женискуль Нусипжан.

На первом заседании Научного совета был утвержден его состав и определены направления деятельности. Кроме того, была обсуждена концепция совета и утвержден план работы на предстоящий период.

Новая структура будет ориентирована на оказание методической поддержки учащимся в качественной разработке научных проектов, формировании исследовательских навыков и дальнейшем развитии их научных изысканий. Педагогам также будет предоставлена возможность для совершенствования научно-исследовательской работы и получения профессиональной поддержки со стороны опытных ученых и экспертов.