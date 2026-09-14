В Астане ученики 6-го класса школы №104 обсудили пять казахских лиро-эпических поэм и дастанов, прочитанных во время летних каникул. Анализируя произведения «Кыз Жибек», «Козы Корпеш – Баян Сулу», «Алпамыс батыр», «Ер Таргын» и «Кобланды батыр», школьники поделились мнениями об их героях и сюжетах, а также обсудили важность книги в воспитании человека и формировании его мировоззрения, передает официальный сайт акимата столицы.

По словам классного руководителя, учителя казахского языка и литературы Гульжазиры Бекболаткызы, системная работа по чтению книг ведется в классе с тех пор, как дети пошли в 5-й класс.

«Мы системно взялись за чтение книг, когда дети перешли в 5-й класс. Как классный руководитель я поняла, что чтение — это огромная возможность объединить детей вокруг общей цели и укрепить их взаимоотношения. Одной из наших первоначальных задач было сплотить класс, сделать его большой семьей, где все поддерживают друг друга. Эту инициативу поддержали и родители, которые тоже начали читать книги вместе с детьми. Мы ввели традицию ежемесячно прочитывать как минимум по одной книге, а затем вместе обсуждать её. Только за прошлый год мы познакомились со множеством произведений казахской и мировой литературы.

Инициатива Главы государства по превращению нашей страны в читающую нацию дала большой импульс и нашей работе. Мы всем классом участвуем в различных книжных марафонах. Я стараюсь приобщать детей к чтению не только в школе, но и на природе», — рассказала Гульжазира Бекболаткызы.

Растущий интерес к книгам повлиял и на взаимоотношения между учениками. По словам шестиклассницы Алтынай Елдаркызы, поначалу ребята читали книги в основном ради победы в конкурсах или получения подарков. Позже эта привычка переросла в искренний интерес.

«Вначале мы всем классом читали книги чаще ради подарков или победы в соревнованиях. Но со временем действительно увлеклись чтением. Мы стали читать наперегонки друг с другом. Благодаря этому наш класс стал дружнее, и мы все стали как одна большая, дружная семья. Я полностью прочитала все пять поэм, заданных учителем на летние каникулы. Из них мне особенно понравился эпос «Козы Корпеш – Баян Сулу».

Сюжет и герои этого произведения произвели на меня огромное впечатление. К настоящему моменту я прочитала уже 83 книги. Из каждой я черпаю новые мысли и впечатления. С каждой прочитанной книгой мой кругозор расширяется, а через судьбы разных персонажей я многое начинаю понимать в жизни.

Поэтому сейчас чтение для меня — это не просто задание, а любимое дело», — рассказала Алтынай Елдаркызы.

В завершение встречи школьники обменялись мнениями о прочитанных произведениях и поделились своим опытом чтения.