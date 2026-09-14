С 1 по 3 октября в Международном выставочном центре EXPO Астаны пройдет масштабный форум AI & Digital Bridge 2026, который объединит представителей глобальных технологических компаний, инвесторов, стартапы, разработчиков и экспертов в сфере искусственного интеллекта, передает официальный сайт столичного акимата.

Проведение форума в столице подчеркивает растущую роль Астаны как центра цифрового развития, технологического предпринимательства и международного сотрудничества. На несколько дней город станет точкой притяжения для участников технологической индустрии из разных стран, где будут обсуждаться решения, способные определять развитие рынков и экономики в ближайшие годы.

AI & Digital Bridge 2026 позволит участникам познакомиться с передовыми технологиями, установить контакты с представителями глобального BigTech, найти инвесторов и партнеров, представить собственные проекты и увидеть возможности практического применения искусственного интеллекта.

Особую значимость форум приобретает на фоне масштабных инициатив Казахстана в сфере ИИ и цифровой инфраструктуры. В июне 2026 года Правительство Казахстана, Firebird и NVIDIA подписали пакет соглашений на сумму 10 млрд долларов. Это стало важным сигналом для международного технологического рынка и подтвердило стремление страны укреплять свои позиции на глобальной AI-карте.

При этом именно Астана становится одной из основных площадок реализации цифровой повестки страны. Здесь концентрируются государственные инициативы, технологические проекты, стартап-экосистема, международные мероприятия и инвестиционные возможности.

Проведение AI & Digital Bridge 2026 также символично в связи с тем, что 2026 год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Форум станет одной из ключевых площадок для обсуждения дальнейшего развития цифровой экономики, внедрения AI-решений и поддержки технологического предпринимательства.

За годы проведения форум объединил более 127 тысяч участников из свыше 100 стран, порядка 1 500 спикеров, 600 стартапов и 500 инвесторов. В этом году в Астане ожидается более 20 тысяч участников и свыше 100 технологических компаний.