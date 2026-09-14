В текущем году в столичном районе Байконыр проводятся масштабные работы по благоустройству, направленные на создание комфортной и безопасной среды для населения. В числе главных приоритетов — обновление дворов, развитие общественных пространств, озеленение и создание благоприятных условий для отдыха жителей, передает официальный сайт акимата Астаны.

В этом году на территории района полностью обновлено в общей сложности 107 дворов.

Из них в рамках работ по благоустройству 17 дворов прошли комплексную модернизацию. Значительная часть работ была реализована в рамках проекта «Бюджет народного участия», который направлен на поддержку предложений и инициатив горожан. Благодаря непосредственному содействию жителей новый облик обрели 11 благоустроенных дворов.

В частности, на внутридворовых территориях по улицам Отырар, Ж. Омарова, А. Бараева, а также вдоль проспектов Республика и Абая установлены современные и безопасные детские игровые площадки, зоны для спортивного воркаута, места отдыха и другие необходимые объекты инфраструктуры.

Вместе с тем в районе активно продолжаются ремонтно-восстановительные работы. В текущем году такие работы были проведены в 90 дворах, где поэтапно обновляются внутридворовые дороги, пешеходные тротуары, игровые зоны и места отдыха.

Наряду с благоустройством дворов особое внимание уделяется созданию новых общественных пространств. В этом году в районе обустроили 4 новые общественные зоны. Они расположены по улицам Иманбаевой, Пушкина, Кенесары и Сейфуллина.

Одним из крупных проектов по благоустройству общественных пространств стало преображение территории возле торгового центра «Тулпар».

Ранее на данном участке хаотично располагались старые и незаконные объекты торговли. В соответствии с требованиями закона указанные объекты были демонтированы, а территория приведена в порядок. На их месте для жителей и гостей города создали современное и красивое общественное пространство.

Территорию благоустроили, создав комфортные условия для пешеходов, обустроили зоны отдыха и зеленые площадки. В результате участок, где прежде велась хаотичная торговля, превратился в новое общественное пространство, став местом для уютного отдыха горожан.

Кроме того, приоритетное значение в районе придается озеленению. С начала года на его территории высажено более 2 тысяч зеленых насаждений. Посадка деревьев проводилась вдоль улиц, во дворах и в общественных пространствах с целью увеличения зеленого фонда района.

Результаты этой работы уже приносят свои плоды. Посаженные в прошлом году на сквере по улице Ж. Ташенова 80 саженцев яблонь и груш в текущем году дали первые плоды. Это один из конкретных итогов проводимой в районе работы по озеленению.

В настоящее время продолжается кампания по осеннему озеленению. Например, вдоль улицы Кенесары запланирована посадка 230 крупных деревьев. Кроме того, в осенний период на территории района высадят еще около 500 зеленых насаждений.

Главная цель благоустройства в районе Байконыр — формирование безопасной, комфортной и современной городской среды для жителей. При этом комплексное внимание уделяется обновлению дворовых территорий, развитию общественных пространств, озеленению, улучшению пешеходной инфраструктуры и созданию условий для активного участия жителей в жизни общества.

Работы по благоустройству будут поэтапно продолжены и в дальнейшем, а обновление дворов и общественных зон района будет осуществляться с учетом потребностей и предложений самих жителей.

Масштабные работы по благоустройству затронули и жилые массивы района.

Так, в текущем году в жилом массиве Ондирис по улице Акпан на основе обращений жителей пустующий участок прошел комплексное благоустройство, и на его месте была открыта детская игровая площадка.

Кроме того, в дачном массиве Коянды появились долгожданное общественное пространство для отдыха и детская игровая площадка.

Напомним, что ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по развитию городской инфраструктуры, благоустройству и озеленению Астаны. Работы по благоустройству ведутся во всех шести районах столицы. За последние годы в Астане благоустроили порядка 500 общественных и дворовых пространств.