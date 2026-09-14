В аэропорту Астаны торжественно встретили призеров чемпионата мира по пара пулевой стрельбе, проходившего в южнокорейском Чханвоне, передает официальный сайт столичного акимата.

В масштабном первенстве приняли участие порядка 350 сильнейших атлетов из 53 стран мира. В условиях жесткой конкуренции представители Астаны проявили невероятную выдержку и пополнили копилку национальной сборной двумя бронзовыми наградами.

Главным героем личного зачёта стал Александр Пасхалиди, выступивший в дисциплине P1 — стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров (класс SH1). В напряженном финале казахстанский стрелок набрал 215,3 очка, пробившись на третью ступень мирового пьедестала. Вторую бронзовую медаль в копилку страны принёс Ардак Оторбаев: он отличился в составе сборной Казахстана в командных соревнованиях в дисциплине R1 (стрельба из пневматической винтовки, 10 метров). Общекомандный результат казахстанцев составил 1854,4 очка, что гарантировало им место в тройке лидеров.

В столичном аэропорту триумфаторов встретили близкие и болельщики.