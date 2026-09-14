«Закон и порядок»: акцию по закрашиванию наркограффити провели в Астане

В рамках реализации идеологии «Закон и порядок» и проекта «Zhastаrmen» на территории столичного района Сарыарка проведено совместное профилактическое мероприятие по выявлению и закрашиванию надписей и изображений с признаками наркограффити, передает официальный сайт акимата Астаны.

В мероприятии приняли участие сотрудники прокуратуры, полиции и аппарата акимата района, а также волонтеры.

В ходе акции выявленные надписи были закрашены.

Мероприятие направлено на профилактику распространения наркотических средств, предупреждение правонарушений и поддержание санитарного и общественного порядка.

Прокуратура района Сарыарка призывает жителей не оставаться равнодушными и сообщать о выявленных фактах размещения наркограффити в правоохранительные органы.

Подобная работа регулярно ведется по всему городу.

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