Участок улицы С. Нурмагамбетова закроют на ремонт в Астане

В Астане ведется средний ремонт по улице С. Нурмагамбетова на участке от улицы Ш. Калдаякова до улицы Ж. Нажимеденова, передает официальный сайт столичного акимата.

В связи с этим с 15 по 17 сентября текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. Движение будет организовано по одной из сторон в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.