Осужденные к ограничению свободы, условно осужденные, а также лица, условно-досрочно освобожденные от отбывания лишения свободы находятся под пробационным контролем. Он помогает не только следить за поведением осужденных, но и способствует их исправлению, предупреждает повторные правонарушения и помогает вернуться к нормальной жизни в обществе. О том, как ведется эта работа, на брифинге в городской Службе коммуникаций рассказал прокурор отдела прокуратуры столичного района Есиль Самат Койкенов, передает официальный сайт акимата Астаны.

Спикер рассказал об обязательствах осужденных, находящихся под пробационным контролем. Осужденные должны соблюдать закон, приговор суда и требования службы пробации. К наказаниям без изоляции относятся штраф, исправительные и общественные работы, а также ограничение свободы.

Штраф уплачивается в срок, установленный судом, со дня вступления приговора в законную силу. Отсрочка суда в этот срок не включается. При ухудшении материального положения можно обратиться за отсрочкой. Если штраф не уплачен вовремя или полностью, он взыскивается принудительно. При недостатке или сокрытии доходов и имущества суд может заменить штраф другим наказанием.

При этом неуплаченная часть штрафа заменяется:

За уголовные проступки: 1 час общественных работ за 1 МРП неуплаченного штрафа либо 1 сутки ареста за 4 МРП;

За уголовные правонарушения небольшой или средней тяжести: 1 день ограничения свободы или лишения свободы за 4 МРП;

За тяжкие преступления: 1 день лишения свободы за 4 МРП;

При кратном штрафе: лишением свободы в пределах санкции соответствующей статьи Уголовного кодекса с учетом уже уплаченной и взысканной части штрафа.

Исправительные работы выполняются по основному месту работы. Из заработной платы осужденного ежемесячно удерживается от 10 до 50 процентов, а удержанные средства перечисляются в Фонд компенсации потерпевшим. Удержания не производятся из социальных пособий и единовременных выплат.

Исправительные работы назначаются за уголовные проступки в размере от 20 до 200 МРП, а за преступления от 200 до 10 000 МРП. К их отбыванию осужденный привлекается не позднее 15 дней со дня поступления приговора в службу пробации.

За неоднократные нарушения, сокрытие или выезд за пределы Казахстана осужденный может быть признан уклоняющимся от исправительных работ. Если его местонахождение неизвестно более 15 дней, он считается скрывающимся. При нарушении выносится предупреждение. Если человек уклоняется от наказания или не работает более 3 месяцев, суд может заменить неотбытую часть наказания: за уголовный проступок - на общественные работы или арест, за преступление - на лишение свободы.

«Общественные работы заключаются в бесплатном выполнении полезных для общества работ. За уголовные проступки назначается от 20 до 200 часов, за уголовные правонарушения небольшой и средней тяжести от 200 до 1200 часов.

Уклонением считается отказ от работы, более 2 неявок в течение одного месяца без уважительной причины, 2 появления на работе в состоянии опьянения, сокрытие или выезд за пределы Казахстана. В таких случаях суд может заменить неотбытую часть наказания другим видом наказания.

Пробационный контроль устанавливается на срок от 6 месяцев до 7 лет, а принудительные работы составляют 100 часов в год. Злостными нарушениями считаются повторное нарушение в течение 1 года, выезд за пределы Казахстана, совершение уголовного правонарушения и уклонение от пробационного контроля или принудительных работ», - пояснил спикер.

Условное осуждение дает человеку возможность исправиться без лишения свободы. Он должен соблюдать требования суда и службы пробации и приходить на регистрацию 2 раза в месяц, а для жителей сельской местности 1 раз в месяц. При повторных нарушениях или попытке скрыться условное осуждение могут отменить, и человеку придется отбывать назначенное судом наказание.

По состоянию на 2026 год на учете службы пробации района Есиль состоят 375 лиц, в том числе 188 осужденных к ограничению свободы, 49 условно осужденных, 21 привлеченный к общественным работам, 31 лицо с отсрочкой отбывания наказания, 111 лиц, лишенных права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также в отношении 23 лиц суд удовлетворил материалы о замене ограничения свободы лишением свободы.

«Служба пробации не только следит за соблюдением требований, но и помогает осужденным вернуться к обычной жизни. Так, 20 человек нашли постоянную работу, а 34 человека встали на учет как безработные. Для поддержки осужденных проводятся тренинги, спортивные мероприятия и ярмарки вакансий», - заключил свой доклад прокурор.