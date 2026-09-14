Столичный экскаваторщик рассказал о своем 44-летней работе в коммунальной сфере

Коммунальные службы столицы обеспечивают ежедневный комфорт жителей города, одна труд их часто остается незаметным. Накануне Дня труда о работе на городских сетях и тонкостях своей профессии рассказал экскаваторщик службы главного механика предприятия «Астана су арнасы» Канат Темербеков, передает официальный сайт городского акимата.

Общий трудовой стаж Каната Аманжоловича составляет 44 года, из которых 26 лет он работает в сфере водоснабжения и водоотведения столицы. По его словам, интерес к технике появился еще в детстве, а выбор рабочей специальности был осознанным.

«Когда видишь, как мощная машина под твоим управлением выполняет сложнейшую работу, которую вручную делали бы недели, испытываешь настоящее уважение к механике и труду. Я хотел работать на сложной технике и приносить реальную, ощутимую пользу родному краю. В 1990-х годах пришел в водоканал и с тех пор ни разу не пожалел о выбранном пути», – рассказал он.

Каждая смена экскаваторщика начинается с проверки техники. В течение рабочего дня он участвует в прокладке и замене водопроводных и канализационных труб, разработке грунта, подготовке котлованов для аварийно-восстановительных бригад и уборке территории после завершения работ.

Особой точности работа требует в условиях плотной городской застройки, где под землей проходят различные инженерные коммуникации.

«Ошибка на пару сантиметров может оставить целый микрорайон без света или связи. Поэтому экскаваторщик должен работать буквально как хирург – ковшом весом в сотни килограммов действовать с ювелирной точностью. Хороший специалист должен обладать отличным глазомером, чувством пространства, моментальной реакцией и выдержкой», – отметил Канат Темербеков.

За годы работы ему неоднократно приходилось участвовать в устранении аварий ночью и в сильные морозы. Особенно сложными специалист называет зимние порывы на крупных магистральных водоводах, когда промерзший грунт необходимо вскрыть, не повредив соседние коммуникации.

«В такие моменты забываешь про усталость и холод. Понимание того, что от твоей работы зависит комфорт тысяч людей, дает силы работать», – говорит он.

Сегодня накопленный опыт специалист старается передавать молодым сотрудникам предприятия.

«Молодежи я всегда говорю: не бойтесь трудных и рабочих профессий. Человек, который умеет качественно работать руками и управлять сложной техникой, никогда не останется без хлеба и уважения. Главное – относиться к своему делу с душой, дисциплиной и любовью», – заключил Канат Темербеков.