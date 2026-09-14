В столице Узбекистана Ташкенте под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) впервые проходит Всемирный военный турнир по курашу — 1st CISM World Military Kurash Challenge. Спортсмены из Астаны показали высокие результаты на соревнованиях и завоевали две медали, передает официальный сайт столичного акимата.

Международный турнир направлен на популяризацию кураша среди военнослужащих, а также на укрепление дружеских связей и взаимного доверия между военными спортсменами разных стран.

Соревнования проходят в 13 весовых категориях: в восьми среди мужчин и пяти среди женщин.

Успешно на турнире выступили спортсмены из Астаны, представляющие сборную Казахстана. Толкын Турсынакынова завоевала золотую медаль в весовой категории свыше 70 кг. Мади Амангельди стал серебряным призёром в весовой категории до 81 кг.

Отметим, что проведение первого Всемирного военного турнира по курашу под эгидой CISM стало важным шагом в популяризации этого вида спорта и расширении его присутствия на международной арене военного спорта.