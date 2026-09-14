В рамках профилактики наркоправонарушений и поддержки инициативы «Астана – город без наркотиков» в столице прошел молодежный турнир по Counter-Strike 2, передает официальный сайт городского акимата.

Турнир был организован столичным Департаментом полиции.

За звание сильнейшей боролись 20 команд. В турнире приняли участие молодежные сборные университетов столицы, команды медийных лиц и Департамента полиции Астаны.

Особый интерес вызвала команда медийных лиц, в состав которой вошли блогер Айдос Кожахметов и казахстанский исполнитель Mona Songs. На одной площадке встретились представители разных сфер, которых объединили интерес к киберспорту и командное состязание.

По итогам напряженной борьбы первое место заняла команда KNZ Team, представляющая Nazarbayev University. Победители получили главный приз в размере 500 тыс. тенге. Второе место завоевала команда «МАНДАРИН» из Nazarbayev University, получившая 300 тыс. тенге. Третье место заняла команда Aidos Team, которой вручили 100 тыс. тенге. Четвертое место досталось команде «Аграрка №1» — ее участники также получили приз в размере 100 тыс. тенге. Победителям и призерам турнира были вручены кубки и денежные призы.

Для участников была создана полноценная атмосфера киберспортивного соревнования: для каждой команды была разработана форма, игровые зоны оформлены с учетом специфики турнира, а сама площадка стала местом активного общения, поддержки и командного соперничества. Участники и зрители смогли почувствовать настоящий азарт игры и получить положительные эмоции от соревнования.

Проведение турнира стало одним из современных форматов профилактической работы полиции с молодежью. Сегодня киберспорт является востребованным направлением, объединяющим большое количество молодых людей. Поэтому важно поддерживать различные интересы и увлечения молодежи, создавая возможности для общения, развития и самореализации и одновременно формируя устойчивое неприятие наркотиков.

Департамент полиции города Астаны последовательно использует современные форматы взаимодействия с молодежью, поддерживая не только спорт и творчество, но и киберспорт как одно из популярных направлений молодежной среды.

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