«Таза Қазақстан»: работники столичного завода вышли на экоакцию в Астане

В рамках экологической акции «Таза Қазақстан» сотрудники завода очистных сооружений TAZAU провели субботник и высадили деревья на территории Индустриального парка №1 Астаны, передает официальный сайт столичного акимата.

В экоакции приняли участие более 40 человек. Они высадили более 70 деревьев, внеся свой вклад в озеленение и создание комфортной городской среды.

«Участие в таких мероприятиях - это возможность не только благоустроить территорию, но и сделать ощутимый вклад в развитие города», - отметил заместитель председателя правления ГЦРИ Astana Invest Сәбит Мұхамеджанұлы.

Сотрудники завода TAZAU также отметили важность совместной работы и экологических инициатив, которые формируют ответственное отношение к окружающей среде и будущему столицы.

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