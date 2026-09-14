Городские турниры по боксу среди молодежи и кадетов продолжаются в Астане

В столичном спортивном комплексе «Аспан» продолжаются чемпионаты Астаны по боксу среди молодежи и юношей и девушек (кадетов), передает официальный сайт городского акимата.

С 8 по 12 сентября проводился чемпионат города среди спортсменов 2009–2010 годов рождения. В соревнованиях приняли участие около 140 боксеров.

Среди юношей чемпионами города стали Бекзат Бектемир (до 48 кг), Олжас Нурланулы (до 50 кг), Юнус Рахымжан (до 55 кг), Айдын Сейсенбай и Адилет Галиев (до 60 кг), Ернур Ониртаев (до 65 кг), Дияс Алибек (до 70 кг), Елхан Суелхан (до 75 кг), Азизжан Канат (до 80 кг), Нурдаулет Калдар (до 85 кг), Сабыржан Сагым (до 90 кг) и Тимур Нурумов (свыше 90 кг).

Среди девушек победу одержали Аяжан Серикбай (до 51 кг), Гулбану Бекмурат (до 54 кг), Нурай Аскар (до 57 кг) и Айша Базарбай (до 65 кг).

Вслед за молодежным первенством в СК «Аспан» стартовал чемпионат города среди юношей и девушек (кадетов). В нем принимают участие более 200 спортсменов, представляющих спортивные школы и боксерские клубы столицы, а также спортивную школу-интернат имени Кажымукана Мунайтпасова.

В настоящее время участники проводят предварительные и полуфинальные поединки, а 16 сентября состоятся решающие финальные встречи, по итогам которых определятся чемпионы и призеры города.

Главная цель соревнований — развитие и популяризация бокса среди молодежи и подростков, повышение спортивного мастерства юных боксеров и формирование сильного резерва столичной сборной.

По итогам турниров спортсмены, показавшие лучшие результаты, будут отобраны в состав сборной команды города Астаны для участия в предстоящих республиканских соревнованиях.