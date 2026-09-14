Столичная гимнастка завоевала золото и четыре серебра на турнире в Чехии

Спортсменка из Астаны Акмарал Ерекешева завершила выступление на международном турнире по художественной гимнастике Grand Prix Brno в Чехии с одной золотой и четырьмя серебряными медалями, передает официальный сайт столичного акимата.

В заключительный день турнира состоялись финалы в отдельных видах программы. Акмарал Ерекешева, успешно преодолевшая квалификацию, вышла в финал во всех четырех упражнениях и в каждом из них поднялась на пьедестал.

В упражнении с обручем столичная гимнастка набрала 29,150 балла и завоевала золотую медаль. Второе место заняла Полина Карика из Украины — 29,100 балла, третье — Лола Джураева из Узбекистана — 27,950 балла.

В упражнении с мячом Акмарал Ерекешева с результатом 28,000 балла стала серебряным призером. Победу одержала представительница Украины Таисия Онофрийчук — 28,450 балла, бронзовую медаль завоевала Полина Карика — 27,350 балла.

Еще одно серебро столичная спортсменка выиграла в упражнении с булавами, набрав 29,050 балла. Первое место заняла Таисия Онофрийчук — 29,450 балла, третье — Лола Джураева — 27,600 балла.

В упражнении с лентой Акмарал также заняла второе место с результатом 27,600 балла. Победительницей стала представительница Польши Лилиана Левинска — 27,700 балла, третье место заняла Лола Джураева — 27,300 балла.

Ранее Акмарал Ерекешева завоевала серебряную медаль в многоборье, набрав 116,500 балла и обновив личный рекорд.

Таким образом, спортсменка из Астаны завершила Grand Prix Brno с пятью наградами — одной золотой и четырьмя серебряными медалями.

Следующим важным стартом для Акмарал Ерекешевой станут XX летние Азиатские игры в префектуре Айти и городе Нагоя в Японии, где она выступит в составе национальной сборной Казахстана. Соревнования по художественной гимнастике пройдут с 1 по 3 октября.