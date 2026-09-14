Столичная спортсменка стала чемпионкой международного турнира по бочча

В Чехии проходит международный турнир по бочча Pilsen 2026 World Boccia Challenger. Спортсменка из Астаны Итиана Шынгысханова, выступавшая в составе сборной Казахстана, завоевала золотую медаль, передает официальный сайт столичного акимата.

В ходе соревнований столичная спортсменка успешно прошла групповой этап, завершив все свои встречи победой. Позже она также превзошла соперниц в полуфинале и финале.

На групповом этапе Итиана Шынгысханова победила представительницу Израиля Орел Якоов со счетом 9:3, спортсменку из Новой Зеландии Хлою Стурт — 7:3 и представительницу Словакии Кристину Кудлацову — 5:2.

В полуфинале столичная спортсменка встретилась с представительницей Греции Элисавет Иосифидоу и, одержав уверенную победу со счетом 8:1, получила путевку в финал.

В решающем матче Итиана Шынгысханова вновь встретилась с Орел Якоов из Израиля и победила её со счетом 10:1.

Таким образом, Итиана Шынгысханова стала чемпионкой международного турнира Pilsen 2026 World Boccia Challenger и принесла золотую медаль в копилку сборной Казахстана.