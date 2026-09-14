Столичный спортсмен стал чемпионом мира по муай-тай

Спортсмен из Астаны Давид Широкорадов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по муай-тай, который проходил в городе Дечани Республики Косово, передает официальный сайт акимата столицы.

Чемпиона торжественно встретили в Международном аэропорту столицы. Встречать спортсмена пришли его родители, родные, друзья и представители спортивной общественности.

Напомним, в соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 60 стран мира.

Представитель Астаны Давид Широкорадов выступил в весовой категории до 57 кг в классе «А» (Elite) и завоевал золотую медаль. На пути к чемпионскому титулу он одержал победы над соперниками из Азербайджана и Объединённых Арабских Эмиратов.

Давид Широкорадов является кандидатом в мастера спорта Республики Казахстан по муай-тай. Его тренер — Нуртаза Джумаханов.

По итогам чемпионата мира сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачёте в классе «А». Кроме того, в дисциплинах вай-кру, май-муай и муай-тай татами национальная сборная заняла третье место в общекомандном зачёте.