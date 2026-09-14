19–20 сентября в Астане пройдёт ярмарка продукции Кызылординской и Атырауской областей

19–20 сентября в Астане стартует серия сельскохозяйственных ярмарок с участием регионов Казахстана. Первыми свою продукцию представят Кызылординская и Атырауская области. Жители и гости столицы смогут приобрести мясо, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты, бакалею и другие товары напрямую у отечественных производителей и фермеров, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00 на парковке ипподрома «Қазанат» по адресу: шоссе Қарқаралы, 1.

До места проведения можно добраться на автобусах №18, 37 и 303.

Региональные ярмарки будут проходить в Астане каждые выходные до 25 октября.

26–27 сентября продукцию представят Абайская, Алматинская и Мангистауская области, 3–4 октября — Восточно-Казахстанская и Актюбинская области, 10–11 октября — Туркестанская и Западно-Казахстанская области, 17–18 октября — Северо-Казахстанская, Павлодарская и Улытауская области, 24–25 октября — Карагандинская и Костанайская области.