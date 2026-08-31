«Шаг к знаниям»: около тысячи детей приняли участие в массовом забеге в Астане

В Астане в преддверии нового учебного года прошло массовое беговое мероприятие «KIDS RUN – Шаг к знаниям», в котором приняли участие около тысячи детей в возрасте от 6 до 15 лет, передает официальный сайт акимата столицы.

Участники соревнований, прошедших на лыжероллерной трассе в Центральном парке, в зависимости от возраста состязались на дистанциях 300 метров, 500 метров и 1 километр. Среди них были как юные спортсмены, регулярно занимающиеся спортом, так и дети, участвовавшие в подобном забеге впервые.

В ходе мероприятия каждому участнику была вручена специальная медаль. Таким образом, забег был направлен не только на определение победителей, но и на поощрение каждого ребенка, проявившего спортивную активность.

По словам заместителя руководителя КГУ «Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий» акимата города Астаны Ержигита Усербая, проект «KIDS RUN» проводится ежегодно и становится одним из традиционных мероприятий, направленных на привлечение детей к спорту.

«Это мероприятие проводится ежегодно. В текущем году в летние месяцы — июне, июле и августе — были организованы аналогичные детские забеги. В дальнейшем мы планируем проводить данный проект на протяжении всех 12 месяцев года. Также задумываемся над тем, чтобы адаптировать его под зимний период и сформировать соответствующий формат», — рассказал Ержигит Усербай.

По его словам, особенность соревнований заключается в том, что среди участников были не только дети, регулярно занимающиеся спортом.

«Здесь бежали не только юные спортсмены, но и дети, которые не занимаются спортом профессионально. Наша главная цель — подарить им заряд эмоций, повысить интерес к спорту. Само по себе важно то, что ребенок приходит в такую среду, бежит вместе со сверстниками и испытывает свои возможности», — отметил он.

Как подчеркивают организаторы, значимость таких массовых соревнований не ограничивается только спортивными результатами. Участие в забеге помогает детям быть активными, проверять свои силы и делать спорт частью своего повседневного образа жизни.

Забег «KIDS RUN – Шаг к знаниям» в преддверии нового учебного года также позволил детям активно завершить летние каникулы и вернуться в школу с отличным настроением.

«Я впервые бежал на таком мероприятии. Волновался, что сильно устану, но оказалось, что это не так уж и тяжело. Соревнования мне очень понравились. В будущем я хочу еще участвовать в таких мероприятиях», — поделился впечатлениями 8-летний участник Ербол Касым.

В дальнейшем проект планируется сделать круглогодичным. Организаторы намерены разработать формат для зимнего сезона, чтобы создать условия для регулярного участия детей в массовом спорте независимо от времени года.

Стоит отметить, что организаторами забега «KIDS RUN» выступили акимат города Астаны, Управление физической культуры и спорта столицы и Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий.