В Астане среди молодых супружеских пар прошел конкурс «Лучшая молодая семья – 2026»

В Астане в преддверии Дня семьи 120 молодых семей испытали свои силы в городском конкурсе «Лучшая молодая семья – 2026», передает официальный сайт акимата столицы.

День семьи отмечается в нашей стране во второе воскресенье сентября. В интеллектуальном состязании приняли участие 120 молодых семей в возрасте до 35 лет, то есть 240 человек.

Первый этап конкурса был организован в формате «QUIZ», где супружеские пары продемонстрировали свои знания. Участники ответили на вопросы по темам семейных ценностей, истории Казахстана, национальных традиций и культуры, общества, а также новой Конституции.

По словам организаторов, конкурс позволяет молодым семьям узнать друг друга с новой стороны, провести время вместе, укрепить семейные узы и повысить общественную активность.

«Сегодняшний конкурс мы проводим в преддверии Дня семьи, который отмечается во второе воскресенье сентября. Наша главная цель — поддержать интеллектуальные и творческие семьи среди молодежи столицы. Первый этап — это QUIZ. 15 семей, проявивших наилучшие знания, пройдут в следующий тур и 10 сентября продемонстрируют свои творческие таланты. По итогам двух этапов будет определена «Лучшая молодая семья – 2026» в столице. Мы стремимся к тому, чтобы через этот проект молодые пары открыли друг друга с новой стороны, укрепили свой семейный фундамент и повысили социальную активность», — рассказала руководитель проекта «Отбасы – бақыт мекені», главный специалист Информационно-аналитического отдела Управления по вопросам молодежной политики города Астаны Балжан Колганат.

Участники конкурса также отметили, что проект дал возможность членам семьи провести время вместе и узнать друг друга ближе. Одной из них стала участница проекта Акбота Саинкызы. По её мнению, подобные состязания способствуют совместному размышлению и обоюдному развитию супругов.

«Я считаю, что проведение такого конкурса — одна из главных причин укрепления семей. Время, проведенное вместе, положительно влияет на сближение членов семьи, формирование общих взглядов и совместное развитие. Мы с супругом — представители двух разных профессий. В ходе этого конкурса мы смогли увидеть интеллектуальные способности друг друга с новой стороны. Кроме того, мы участвуем с целью подать хороший пример нашему ребенку», — рассказала Акбота Саинкызы.

Стоит отметить, что проект «Отбасы – бақыт мекені» реализуется с 2026 года. Проект продолжится до конца года, в его рамках планируется работа по пяти направлениям. Ранее в рамках этой инициативы для семей уже организовывались различные мастер-классы.