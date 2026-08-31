«100 стихов за 100 дней»: директор столичной школы выиграла автомобиль

Директор столичной школы одержала победу на республиканском конкурсе «100 стихов за 100 дней» и завоевала гран-при, передает официальный сайт акимата города.

В республиканском конкурсе «100 стихов за 100 дней», организованном общественным фондом «Assyltas», приняли участие около 3 000 человек со всех уголков страны. В ходе творческого состязания, длившегося сто дней, участники учили наизусть и выразительно читали шедевры казахской поэзии, демонстрируя свое почтение к искусству слова.

Директор общеобразовательной школы №107 Айгуль Базарбайкызы, представлявшая на масштабном конкурсе Астану, выучила 100 стихотворений за 100 дней, продемонстрировав феноменальную память и любовь к поэзии.

В результате директор столичной школы выиграла гран-при конкурса и стала обладательницей автомобиля.