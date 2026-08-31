Необычный кот появился на фасаде дома в Астане

В районе Байконыр появился ещё один новый мурал с изображением кота, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Новый стрит-арт появился на фасаде жилого дома по адресу: улица Таха Хусейна, 2/1.

На рисунке изображён сытый и довольный кот с бутербродом в лапах. Необычный арт-объект сразу привлёк внимание жителей и гостей города.

Сегодня муралы украшают городскую среду районов столицы и привлекают внимание жителей и гостей столицы.

Новый арт-объект на улице Таха Хусейна дополнил коллекцию муралов района и отличается своим сюжетом и оригинальным дизайном.