От мечты до профессии: истории молодых астанчан, получивших гранты акимата

В Астане утвердили список обладателей государственных образовательных грантов акимата столицы на 2026–2030 годы, передает официальный сайт городского акимата.

Для молодых астанчан грант - это возможность получить высшее образование по выбранной специальности и сделать первый шаг к будущей профессии.

Одной из обладательниц гранта стала Адина Серикова. Она будет обучаться по специальности «Учитель информатики».

Для неё грант стал возможностью получить профессию, которая ей интересна, и начать путь в сфере образования.

Ещё одна обладательница гранта, Жансая, готовится к началу обучения. Впереди у неё новый этап - учёба, новые знания и развитие профессиональных навыков.

«Впереди - новый этап», - отмечает она.

Среди обладателей гранта - и Арафат. Он рассчитывает получить востребованную профессию и в будущем применить свои знания в родном городе.

«Хочу быть полезным своему городу», - говорит молодой человек.

Государственные образовательные гранты акимата предоставляются с учетом потребностей рынка труда. Для молодых астанчан это возможность получить образование и начать профессиональный путь в выбранной сфере.