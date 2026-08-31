Столичные спортсмены выступят по семи видам спорта на Всемирных играх кочевников
В Кыргызской Республике стартовали VI Всемирные игры кочевников. В масштабных соревнованиях, которые проходят с 31 августа по 6 сентября, в составе национальной сборной Казахстана честь страны по семи видам спорта и дисциплинам будут защищать 13 спортсменов из Астаны, передает официальный сайт акимата столицы.
Торжественная церемония открытия Игр состоится 31 августа в Бишкеке, а церемония закрытия — 6 сентября в Чолпон-Ате.
В программу VI Всемирных игр кочевников включены 43 дисциплины по национальным и традиционным видам спорта. Сборная Казахстана примет участие во всех из них. В состав национальной сборной вошли 152 спортсмена и 49 тренеров.
Спортсмены, представляющие город Астану:
Традиционная стрельба из лука:
Касымхан Канат, Айкоркем Батихан.
Жорго салыш (конный забег на 11 километров):
Алия Токтасынова, Наиля Советхан, Анатолий Шабаев, Вероника Румянцева (запасной спортсмен).
Мангала (тогызкумалак):
Гульнар Базаралиева, Кундыз Есиркеп, Бигали Зикрияев.
Таяк тартыш (мас-рестлинг):
Арман Амирбаев.
Жилик сындыру (разбивание кости):
Амирбек Жумадил.
Гореш (национальная борьба):
Мадияр Абрахманов.
Тайган жарыш (бега тазы):
Алмас Оралбек выступит со своей тазы по кличке «Сагым».
VI Всемирные игры кочевников продлятся до 6 сентября.