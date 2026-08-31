Столичные спортсмены выступят по семи видам спорта на Всемирных играх кочевников

В Кыргызской Республике стартовали VI Всемирные игры кочевников. В масштабных соревнованиях, которые проходят с 31 августа по 6 сентября, в составе национальной сборной Казахстана честь страны по семи видам спорта и дисциплинам будут защищать 13 спортсменов из Астаны, передает официальный сайт акимата столицы.

Торжественная церемония открытия Игр состоится 31 августа в Бишкеке, а церемония закрытия — 6 сентября в Чолпон-Ате.

В программу VI Всемирных игр кочевников включены 43 дисциплины по национальным и традиционным видам спорта. Сборная Казахстана примет участие во всех из них. В состав национальной сборной вошли 152 спортсмена и 49 тренеров.

Спортсмены, представляющие город Астану:

Традиционная стрельба из лука:

Касымхан Канат, Айкоркем Батихан.

Жорго салыш (конный забег на 11 километров):

Алия Токтасынова, Наиля Советхан, Анатолий Шабаев, Вероника Румянцева (запасной спортсмен).

Мангала (тогызкумалак):

Гульнар Базаралиева, Кундыз Есиркеп, Бигали Зикрияев.

Таяк тартыш (мас-рестлинг):

Арман Амирбаев.

Жилик сындыру (разбивание кости):

Амирбек Жумадил.

Гореш (национальная борьба):

Мадияр Абрахманов.

Тайган жарыш (бега тазы):

Алмас Оралбек выступит со своей тазы по кличке «Сагым».

VI Всемирные игры кочевников продлятся до 6 сентября.