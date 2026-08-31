«Дорога в школу»: более 200 учеников получили новые рюкзаки в Астане

Накануне начала нового учебного года на базе столичной средней школы №116 провели благотворительное мероприятие в рамках акции «Дорога в школу», передает официальный сайт акимата Астаны.

В рамках мероприятия более 200 школьников из 27 образовательных организаций получили новые школьные рюкзаки, которые станут полезным подарком к началу учебного года.

Акция «Дорога в школу» ежегодно объединяет представителей государственных и общественных организаций, бизнеса и неравнодушных граждан вокруг общей цели - оказать поддержку детям и семьям, которым она особенно необходима.

В рамках проведенного мероприятия представители столичного филиала Halyk Bank, выступившего инициатором, приняли участие во вручении школьных рюкзаков.

«Для нас важно не только оказывать финансовую поддержку, но и принимать непосредственное участие в социальных инициативах, направленных на детей. Новый учебный год - важный этап для каждого школьника, и нам хотелось подарить ребятам немного радости и помочь им подготовиться к школе», - отметили организаторы мероприятия.

Для многих детей такой подарок стал не просто необходимой школьной вещью, а символом внимания и заботы.

Организаторы отмечают, что подобные акции имеют большое значение, поскольку помогают поддержать семьи и одновременно формируют у подрастающего поколения понимание ценности добрых дел, взаимопомощи и социальной ответственности.